9 'quan xã', công an viên lập xới đánh bạc ngay tại trụ sở làm việc

Ngày 16.5, ông Nguyễn Tiến Hưng, Chủ tịch UBND huyện Đông Hưng (Thái Bình), cho biết ngay trong tuần này sẽ chỉ đạo xử lý kỷ luật về chính quyền đối với những lãnh đạo, cán bộ xã Minh Châu (huyện Đông Hưng) đã tham gia đánh bạc tại trụ sở UBND xã.

“Quan điểm của huyện là xử lý nghiêm, không để tồn tại những cán bộ làm mất uy tín bộ mặt chính quyền”, ông Hưng nói.

Cũng theo ông Hưng, Huyện ủy Đông Hưng đã xử lý kỷ luật về Đảng đối với số cán bộ tham gia đánh bạc. Cụ thể, ngày 7.5, Ban Thường vụ Huyện ủy Đông Hưng ra quyết định cách chức Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ xã Minh Châu đối với ông Vũ Trọng Hải, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND, và ông Trần Văn Phiệt, Đảng ủy viên, Phó chủ tịch UBND xã, về hành vi đánh bạc trái phép trong giờ hành chính.

Ảnh Cắt từ clip Ông Vũ Trọng Hải, Bí thư Đảng ủy xã Minh Châu bị quay clip và bị tố cáo đã đánh bạc tại UBND

Đồng thời, Ban Thường vụ Huyện ủy đã giao HĐND và UBND huyện Đông Hưng xem xét miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐND xã đối với ông Vũ Trọng Hải và Phó chủ tịch UBND xã đối với ông Trần Văn Phiệt. Số cán bộ tham gia đánh bạc còn lại được yêu cầu làm kiểm điểm và nhận hình thức kỷ luật cảnh cáo.

Trước đó, từ đầu tháng 5, trên mạng xã hội lan truyền clip và thông tin về việc một số lãnh đạo, cán bộ xã Minh Châu (huyện Đông Hưng) thường xuyên đánh bạc ăn tiền ngay tại trụ sở UBND xã.

Theo thông tin từ người đăng tải clip, việc sát phạt này diễn ra liên tục, một số cán bộ còn đến đánh bạc tại trụ sở UBND xã vào ban đêm, khiến người dân địa phương bức xúc.

Ảnh Văn Đông Thông báo xử phạt hành chính về hành vi đánh bạc đối với Bí thư Đảng uỷ xã Vũ Trọng Hải

Tiếp nhận thông tin trên, Công an huyện Đông Hưng điều tra và kết luận có 9 lãnh đạo, cán bộ xã Minh Châu tham gia đánh bạc tại trụ sở UBND, gồm ông Vũ Trọng Hải (Bí thư Đảng ủy xã), Trần Văn Phiệt (Phó chủ tịch UBND xã), Lê Đức Bàng (Trưởng Công an xã) và các ông Lê Xuân Hải, Lê Trọng Thám, Lê Xuân Thành, Bùi Văn Trường, Nguyễn Hữu Cường, Vũ Quang Phục (đều là công an viên xã).