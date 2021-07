Ai được phép khai thác Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư ?

Ngày 5.7, Bộ Công an bắt đầu lấy ý kiến rộng rãi về dự thảo Thông tư quy định dịch vụ được khai thác, sử dụng thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (CSDLQGDC) - hệ thống chứa thông tin công dân trên toàn quốc do Bộ Công an xây dựng và vận hành chính thức từ ngày 1.7.