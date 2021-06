“Dữ liệu lớn” từ Bộ Công an phục vụ phát triển kinh tế - xã hội

Người đứng đầu Chính phủ cũng lưu ý việc xây dựng hệ thống thành công mới chỉ là bước đầu, đưa cơ sở dữ liệu này đi vào cuộc sống, để người dân và doanh nghiệp được thụ hưởng mới là điều mong mỏi của Đảng, Nhà nước; sự trông đợi và kỳ vọng của xã hội.

Tại hội nghị, trung tướng Nguyễn Duy Ngọc , Thứ trưởng Bộ Công an, cho biết các dự án của Bộ Công an nằm trong đề án 896 đơn giản hóa thủ tục hành chính , giấy tờ công dân và cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư của Chính phủ từ năm 2013 nhưng nhiều năm không thực hiện được do khó khăn về vốn. Sau khi được Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án vào tháng 3 và tháng 9.2020, chỉ trong hơn 1 năm, Bộ Công an đã xây dựng thành công 2 dự án.