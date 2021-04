Chia sẻ cơ sở dữ liệu quốc gia phải được đẩy mạnh, thực chất

Ngày 23.4, Phó thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình, Trưởng ban Chỉ đạo Đề án đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư (Đề án 896) giai đoạn 2013 - 2020, đã chủ trì hội nghị tổng kết đề án.

Phát biểu kết luận, Phó thủ tướng đánh giá cao việc đến nay các nhiệm vụ của Đề án 896 đã hoàn thành theo đúng tiến độ đề ra, quá trình triển khai thực hiện đạt được nhiều thành tựu quan trọng, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý dân cư, hướng tới nền kinh tế số , xã hội số. Bộ Công an đã chủ động, tích cực tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả nhiều nội dung công việc phục vụ triển khai xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

Tuy nhiên, Phó thủ tướng cũng thẳng thắn nhìn nhận và đánh giá những tồn tại, nhất là việc kết nối, liên thông, chia sẻ dữ liệu chuyên ngành với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, đòi hỏi các bộ, ngành, địa phương phải quan tâm thực chất hơn, có hiệu quả hơn. Đồng thời, việc kết nối, liên thông, chia sẻ dữ liệu hộ gia đình tham gia bảo hiểm y tế và dữ liệu giám định, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế còn gặp nhiều khó khăn. Chưa có cơ chế thống nhất, hợp lý xử lý đối với các trường hợp dữ liệu công dân có sai lệch giữa chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân với hộ khẩu, dẫn đến gia tăng thủ tục hành chính không đáng có, gây sức ép cho người dân, khó bảo đảm chất lượng đăng ký hộ tịch.

Về nhiệm vụ thời gian tới, Phó thủ tướng yêu cầu Bộ Công an tiếp tục hoàn thiện thực hiện Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và hệ thống sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân, bảo đảm dữ liệu chính xác, minh bạch, thống nhất, an ninh, an toàn; phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành liên quan đẩy nhanh quá trình kết nối với các bộ, ngành, địa phương góp phần quan trọng trong xây dựng chính phủ điện tử, chính phủ số; hoàn thành, mở rộng việc kết nối Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư theo quy định để chia sẻ cho các bộ, ngành, địa phương khai thác, sử dụng trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính (về xác thực thông tin người dùng, hỗ trợ cung cấp, kiểm tra thông tin công dân).

Bộ Tư pháp được giao khẩn trương hoàn thành việc xây dựng Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, bảo đảm thống nhất và phục vụ kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Bộ Tài chính phối hợp với Bộ Công an xây dựng phí, lệ phí khai thác Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để bảo đảm hiệu quả tái đầu tư, duy tu bảo dưỡng và khai thác dữ liệu.

Phó thủ tướng cũng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương bảo đảm các điều kiện, các tiêu chuẩn ứng dụng công nghệ thông tin để bảo đảm kết nối liên thông giữa các cơ sở dữ liệu chuyên ngành, hệ thống thông tin với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, đẩy mạnh làm việc trên môi trường mạng.

Báo cáo của Ban Chỉ đạo cho hay, đến nay đã cơ bản hoàn thành việc thu thập, cập nhật, bổ sung thông tin dân cư và nhập liệu vào hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư khi có hơn 86 triệu phiếu của 59/63 địa phương đã được thu thập; chuyển đổi, đồng bộ dữ liệu của 4 địa phương, gồm: Hà Nội, Hải Phòng, Cần Thơ, Tây Ninh đã có sẵn là 11,2 triệu (đạt 99,06%). Bộ Công an đã hướng dẫn, chỉ đạo công an các địa phương tổ chức 6.000 lượt kiểm tra, phúc tra bảo đảm dữ liệu thông tin dân cư “đúng, đủ, sạch, sống”.