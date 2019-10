Ai ngang nhiên lập 'ma trận' gây họa trên sông Cổ Chiên?

Liên quan đến bãi cọc ngầm trên sông Cổ Chiên (đoạn thuộc ấp An Hương 1, xã Mỹ An, H.Mang Thít, Vĩnh Long) làm ghe chở 26 tấn lúa vướng vào bị chìm, ngày 14.10, cơ quan chức năng tỉnh Vĩnh Long cho biết trước đó đã kiểm tra, lập biên bản vi phạm, nhưng đơn vị thi công bãi cọc ngầm chưa khắc phục, dẫn đến tai tạn xảy ra, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

Bãi cọc ngầm chỉ có biển báo bằng vài cái bao ni lông ẢNH: XUÂN THY

Chưa được cấp phép vẫn ngang nhiên thi công

Đơn vị thi công bãi cọc ngầm trên sông Cổ Chiên là Công ty CP Đầu tư - phát triển du lịch Vĩnh Long (khóm 5, P.9, TP.Vĩnh Long, Vĩnh Long). Trước đó, công ty có thuê hơn 80.000 m2 đất nuôi trồng thủy sản trên sông Cổ Chiên, thời hạn sử dụng đến ngày 13.5.2069, với hình thức nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất hằng năm.

Đến khoảng 16 giờ ngày 13.8.2019, Phòng CSGT Công an tỉnh Vĩnh Long tiến hành khảo sát tuyến sông Cổ Chiên, phát hiện công trình thi công đóng cọc dừa (250 cọc dừa) để gia cố đê bao nuôi cá trên thủy phận sông Cổ Chiên (đoạn thuộc ấp An Hương 1, xã Mỹ An, H.Mang Thít), nhưng không có giấy phép của cơ quan có thẩm quyền; khu vực thi công chưa lắp đặt báo hiệu đường thủy nội địa theo quy định. Vì vậy, lực lượng chức năng đã lập biên bản sự việc và đưa ra hướng khắc phục.

Qua làm việc, cơ quan chức năng tỉnh Vĩnh Long yêu cầu ông Huỳnh Hoàng Hiệp, đại diện Công ty CP Đầu tư - phát triển du lịch Vĩnh Long, ngừng thi công đóng cọc bằng cọc dừa, phải thanh thải những cọc dừa đã đóng, hoàn chỉnh thủ tục xin phép mới được thi công đóng cọc dừa để gia cố đê bao nuôi cá. Đồng thời yêu cầu công ty lắp đặt đầy đủ biển báo hiệu đường thủy theo quy định có hiệu lực cả ngày lẫn đêm để phòng ngừa tai nạn. Mọi sự cố tai nạn liên quan đến khu vực thi công công trình, đơn vị công ty phải hoàn toàn chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật

Hiện trường ghe chở 26 tấn lúa bị chìm ngày 12.10 do vướng vào bãi cọc ngầm trên sông Cổ Chiên ẢNH: XUÂN THY

Suýt mất mạng vì “ma trận” cọc ngầm Tuy nhiên, đã nhiều tháng trôi qua, phía công ty vẫn chưa khắc phục thiếu sót và chưa thực hiện yêu cầu của cơ quan chức năng tỉnh Vĩnh Long. Nhiều người qua lại đoạn sông này cảm thấy vô cùng lo lắng và bất an, vì nguy hiểm có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Đặc biệt, vào mùa mưa lũ, thủy triều dâng cao, hàng trăm cọc dừa chìm dưới nước chẳng khác nào một cái bẫy, rất nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Như Thanh Niên đã thông tin, khoảng 3 giờ ngày 12.10, ông Trần Văn Minh Hiền (48 tuổi, ngụ xã Phú Mỹ, H.Tân Phú, An Giang) điều khiển chiếc ghe mang số hiệu ĐT-11700 chở hơn 26 tấn lúa, lưu thông trên sông Cổ Chiên, theo hướng Trà Vinh về Đồng Tháp. Khi đến thuộc ấp An Hương 1, xã Mỹ An, H.Mang Thít (Vĩnh Long), chiếc ghe bị vướng cọc ngầm rồi chìm. Nghe tiếng tri hô của vợ chồng ông Hiền, những người đi câu cá gần đó liền đến cứu giúp, đưa cả 2 vào bờ an toàn.

“Ghe của tôi có trang bị đèn đầy đủ. Trong lúc lưu thông, đèn rọi không phát hiện được cái cọc nào. Khi nước rút dần thì mới tá hỏa phát hiện chiếc ghe của tôi bị vướng phải cọc dừa ngầm. Không chỉ vài cây mà có hàng trăm cây được đóng thành hai hàng ra gần giữa sông Cổ Chiên, rất nguy hiểm”, ông Hiền bức xúc.

Theo người dân địa phương, mặc dù hàng trăm cây cọc dừa ngang nhiên được đóng ngay gần giữa sông Cổ Chiên, nhưng biển báo chỉ là vài cái bao hoặc bọc ni lông treo lên trên, bị gió thổi rách nát.