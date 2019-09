Án chồng án tên trộm không chịu hoàn lương

Theo cáo trạng, khoảng 18 giờ ngày 12.6, Ký có ý định trốn khỏi nơi giam giữ nên giả bộ xin cán bộ quản giáo nhà tạm giữ của Công an H.Hòn Đất (Kiên Giang) cho ra khỏi buồng giam để đổ rác. Khi vừa ra khỏi cửa, Ký dùng tay đẩy cán bộ quản giáo qua một bên rồi bỏ chạy. Sau đó, Ký nhanh chóng trèo qua hàng rào cao gần 4 m của nhà tạm giữ thoát ra ngoài.

Bị công an truy đuổi, Ký lao mình xuống ao nước có nhiều lục bình gần đó hòng trốn thoát. Đến gần 3 giờ ngày hôm sau, do không chịu được lạnh nữa nên Ký bò lên bờ thì bị bắt giữ. Theo công an, trước trốn khỏi nơi giam giữ, Ký đã có 5 tiền án về tội trộm cắp tài sản