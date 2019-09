Khoét tường trốn trại, án chồng án

Ngày 6.9, TAND tỉnh Kiên Giang tuyên phạt Nguyễn Duy Minh (41 tuổi, ngụ Q.5, TP.HCM) 5 năm tù; Nguyễn Văn Hân (35 tuổi, ngụ H.Châu Thành, Kiên Giang) 4 năm 6 tháng tù; Trần Quốc Quân (40 tuổi, ngụ Q.Bình Thủy, TP.Cần Thơ) 4 năm tù và Cao Minh Tuấn (32 tuổi, ngụ H.An Minh, Kiên Giang) 5 năm tù về tội trốn khỏi nơi giam giữ

Theo cáo trạng, Minh và Quân phạm tội mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy ; còn Tuấn và Hân cùng phạm tội giết người, bị giam chung 1 buồng giam tại Trại tạm giam của Công an tỉnh Kiên Giang vào đầu tháng 11.2018.

Trong lúc đang chờ điều tra , truy tố và xét xử , Minh rủ Tuấn, Hân và Quân tìm cách trốn. Hân phát hiện trên tường có 1 ốc vít bằng kim loại nên gỡ xuống mài dẹp rồi cùng với 3 bị cáo còn lại thay phiên nhau khoét tường gần trên trần nhà.

Để tránh bị phát hiện, Quân dùng cơm ăn hằng ngày bịt vào lỗ thủng và lấy kem đánh răng thoa lên mặt ngoài ngụy trang. Sau một thời gian đục phá tường nhưng thấy không hiệu quả, Quân nản chí không làm nữa. Khi Minh và Hân tiếp tục đục phá tường lấy ra 4 viên gạch thì phát hiện bên trong có thanh sắt nhỏ nên Hân dùng tay bẻ gãy thanh sắt này đưa cho Quân đem mài nhọn 1 đầu để có thêm dụng cụ tiếp tục khoét tường.

Các phạm nhân này chọn thời gian từ 8 giờ đến 10 giờ 30 hàng ngày hoặc từ 22 giờ đến 2 giờ sáng hôm sau để đục tường. Để ngụy trang, Hân dùng giấy che phần tường đã đục được lại. Trong thời gian Quân đục phá tường, Minh đăng ký mua 1 thùng xốp để đựng gạch và dùng chai có pha nước muối phun vào tường cho dễ thực hiện hơn.

Sau hơn 1 tháng khoét tường, khuya 5.12.2018, cả 4 bị can này lấy mùng, mền xé ra đan thành dây, mắc lên tường trèo ra khỏi buồng giam. Trong đó Minh, Quân và Hân trèo rào trại tạm giam trốn thoát ra ngoài, còn Tuấn chưa kịp thoát đã bị Cảnh sát bảo vệ phát hiện bắt giữ.

Tuy nhiên, chỉ sau 1 ngày bỏ trốn Minh, Hân bị Công an bắt giữ theo lệnh truy nã khi đang lẩn trốn tại An Giang. Đến ngày 9.12.2018, Quân đến Công an P.An Khánh, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ đầu thú sau khi hay tin 2 bạn tù của mình đã bị bắt giữ.