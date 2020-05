An Giang ban bố tình huống khẩn cấp nguy cơ sạt lở nghiêm trọng trên QL91

Trưa 27.5, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Trần Anh Thư cho hay đã ký quyết định ban bố tình huống khẩn cấp nguy cơ sạt lở nghiêm trọng trên QL91 đoạn qua địa bàn xã Bình Mỹ, H.Châu Phú.

Hoảng hồn nhìn hà bá nuốt chửng một đoạn quốc lộ lúc sáng sớm ở An Giang

Theo quyết định 1174/QĐ-UBND, tỉnh An Giang quyết định ban bố tình huống khẩn cấp nguy cơ sạt lở nghiêm trọng QL91 với chiều dài 2.000 m qua địa bàn xã Bình Mỹ, H.Châu Phú. Đoạn có nguy cơ sạt lở tính từ điểm phụ của Trường Tiểu học A Bình Mỹ kéo dài về hạ nguồn đến điểm cuối tại điểm chính Trường Tiểu học A Bình Mỹ.

Trong đó, đối với đoạn QL91 dài 500 m từ điểm đầu cách Bến đò Thanh Bình 100 m về phía thượng nguồn đến điểm cuối tại điểm chính của Trường Tiều học A Bình Mỹ, hiện chưa có dấu hiệu tác động nên UBND tỉnh An Giang tạm thời cho Bến đò Thanh Bình tiếp tục hoạt động và tiếp tục theo dõi diễn biến của sạt lở để xử lý.

Tỉnh An Giang yêu cầu Sở TN-MT khoanh vùng khu vực có nguy cơ sạt lở nghiêm trọng để thiết lập hành lang an toàn và phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu, đề xuất UBND tỉnh An Giang thực hiện Dự án chỉnh dòng chảy sông Hậu nhằm bảo vệ an toàn QL91.

Đồng thời, giao UBND H.Châu Phú theo dõi sát diễn biến sạt lở nhằm kịp thời xử lý di dời các hộ dân ra khỏi khu vực có nguy cơ sạt lở nghiêm trọng. Huyện tổ chức cắm biển cảnh báo, rào chắn, ngăn không cho người và phương tiện vào khu vực có nguy cơ sạt lở. Theo dõi diễn biến của đoạn quốc lộ được ban bố tình huống khẩn cấp để kịp thời báo cáo, đề xuất phương án xử lý khi có tình huống xảy ra.

Sở GT-VT phối hợp Công an tỉnh An Giang phối hợp các đơn vị có liên quan tổ chức phân luồng, điều tiết giao thông đường thủy và đường bộ qua khu vực có nguy cơ sạt lở. Phối hợp Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng Công trình Giao thông tỉnh An Giang triển khai ngay phương án xử lý cấp bách theo quy định để hạn chế sạt lở.

Như Báo Thanh Niên đưa tin, hừng sáng 27.5, tuyến QL91 (cũ), đoạn qua ấp Bình Tân, xã Bình Mỹ, H.Châu Phú xảy ra sạt lở một đoạn dài hơn 40 m, khiến 1/3 mặt đường bị sụp xuống sông Hậu. Vụ sạt lở không gây thiệt hại về người nhưng đã đe dọa đến sự an toàn của 81 hộ dân, trong đó có 27 hộ dân cần phải di dời khẩn cấp.

Nguyên nhân sạt lở ban đầu được xác định là do chế độ dòng chảy thay đổi qua đoạn sông cong, dòng chảy áp sát bờ, mái sông thẳng đứng, nền đất yếu. Ngành chức năng tỉnh An Giang đã di dời 27 hộ dân trong khu vực sạt lở nguy hiểm.