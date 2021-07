An Giang: Bấp chấp quy định giãn cách xã hội, 13 người tụ tập lắc tài xỉu

Sáng ngày 26.7, Công an H.Chợ Mới, tỉnh An Giang cho biết, đang củng cố hồ sơ xử lý 13 người tụ tập đánh bạc dưới hình thức lắc tài xỉu ăn thua bằng tiền tại ấp Phú Thượng 2, xã Kiến An, H.Chợ Mới, bất chấp quy định giãn cách xã hội.

Trước đó, khoảng 14 giờ ngày 25.7, lực lượng Cảnh sát hình sự Công an H.Chợ Mới phối hợp Công an xã Kiến An phát hiện, bắt quả tang 13 người, trong đó có 5 nữ đang lắc tài xỉu ăn tiền tại khu vực ấp Phú Thượng 2, xã Kiến An.

Tại hiện trường, lực lượng công an thu giữ nhiều dụng cụ lắc tài xỉu, 8 điện thoại các loại và số tiền hơn 80 triệu đồng trên chiếu bạc và trên người những người tham gia đánh bạc . Qua làm việc ban đầu, ông Nguyễn Văn Nhơn (53 tuổi, cư trú địa phương) là người đứng ra tổ chức cho các con bạc sát phạt nhau tại tụ điểm lắc tài xỉu nêu trên để lấy tiền xâu.