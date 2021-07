Phú Quốc: Hàng chục người vào rừng lắc tài xỉu, bất chấp giãn cách xã hội

Chiều 23.7, tin từ Công an TP. Phú Quốc (Kiên Giang) cho biết Đội Cảnh sát hình sự Công an thành phố và Công an xã Cửa Dương vừa phối hợp triệt phá một tụ điểm đánh bạc trong rừng

Khoảng 15 giờ cùng ngày, lực lượng công an bất ngờ ập vào một bãi đất trống, cách xa khu dân cư chừng 3 km, nằm trong khu vực rừng phòng hộ (thuộc ấp Cây Thông Trong, xã Cửa Dương), bắt quả tang khoảng 30 người đang tụ tập lắc tài xỉu ăn tiền

Phát hiện có công an, nhiều người bỏ chạy vào rừng trốn thoát, chỉ có 8 người (7 nữ, 1 nam) chạy ngược ra bị công an bắt được đưa về trụ sở đấu tranh làm rõ. Tang vật thu giữ tại hiện trường gồm 27 xe máy và dụng cụ dùng để lắc tài xỉu. Riêng tiền, công an cho biết đã được các con bạc bỏ vào túi trước khi tẩu thoát.

Công an thu giữ 27 xe máy của các con bạc ẢNH: HOÀNG TRUNG

Qua làm việc ban đầu, 8 người bị mời về trụ sở đã thừa nhận hành vi đánh bạc. Trước mắt, Công an xã Cửa Dương (TP.Phú Quốc) tạm giữ 27 xe máy và tiếp tục khai thác điều tra để xử lý các đối tượng bỏ trốn.