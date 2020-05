An Giang: Bắt bị án có lệnh truy nã nguy hiểm

Sáng 16.5, thông tin từ Phòng Tham mưu Công an tỉnh An Giang, Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và Hỗ trợ tư pháp Công an tỉnh An Giang đã bắt và di lý bị án Phan Thị Tuyết Nga (56 tuổi, trú tại xã Kiến An, H.Chợ Mới, tỉnh An Giang) từ Tây Ninh về An Giang, bàn giao cho cơ quan chức năng.