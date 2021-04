An Giang: Bắt giam bị can 52 tuổi hiếp dâm bé gái 6 tuổi

Lâm Văn Tường, 52 tuổi, ở An Giang khai nhận với công an, đã hiếp dâm bé gái 6 tuổi là cháu bà con của mình. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã bắt giam người này.

Bị can Lâm Văn Trường - Ảnh: Công an cung cấp