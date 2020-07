An Giang: Bắt giam bị can hành hạ, chửi mắng mẹ ruột 87 tuổi 'chết sớm đi'

Sau thời gian điều tra, thu thập chứng cứ, Công an H.Tri Tôn (An Giang) đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Dương Thị Ngọc Mai (55 tuổi, ngụ xã Cô Tô, H.Tri Tôn) để xử lý hành vi hành hạ mẹ ruột.

Hình ảnh bị can Mai bạo hành mẹ ruột - Ảnh chụp màn hình Ảnh chụp màn hình Hình ảnh bị can Mai bạo hành mẹ ruột