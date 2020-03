An Giang: Chính quyền vào cuộc vụ con gái hành hạ mẹ ruột

Đại tá Nguyễn Trường Viễn, Trưởng công an H.Tri Tôn (An Giang) cho hay đã chỉ đạo Công an xã Cô Tô xác minh vụ việc con gái hành hạ mẹ ruột.

Hình ảnh bà Mai hành hạ mẹ khiến dư luận phẫn nộ - Ảnh: cắt từ clip Ảnh: cắt từ clip Hình ảnh bà Mai hành hạ mẹ khiến dư luận phẫn nộ