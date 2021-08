An Giang: Bắt giữ 2 người băng đường ruộng đi mua ma túy

Chiều 24.8, Công an H.Tịnh Biên (An Giang) cho biết đơn vị đang tạm giữ hình sự Thạch Thanh Long (32 tuổi) và Trần Phi Long (35 tuổi, cùng ngụ TT.Tri Tôn, H.Tri Tôn, An Giang) để điều tra về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy

Trước đó, khoảng 21 giờ ngày 20.8, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và ma túy Công an H.Tịnh Biên phối hợp Công an xã An Hảo qua tuần tra kiểm soát khu vực tổ 10, ấp An Thạnh, xã An Hảo, phát hiện Thạch Thanh Long và Trần Phi Long điều khiển xe máy BS 67AB - 075.11 đang chạy tắt qua các con đường đồng ruộng với nhiều biểu hiện nghi vấn nên truy đuổi, bắt giữ.