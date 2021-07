An Giang: Bắt giữ nghi phạm giết người tại khu đất trống

Trưa ngày 1.7, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết, đang tạm giữ hình sự Huỳnh Thanh Nhàn (39 tuổi, trú ấp Thị 2, T.T.Mỹ Luông, H.Chợ Mới) để điều tra, xử lý về hành vi giết người. Nhàn là nghi phạm đã gây ra vụ giết người vào ngày 29.6 tại tổ 11, ấp Long Thuận 1, xã Long Điền A.

Công an khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi nạn nhân ẢNH: NGHIÊM TÚC

Theo thông tin ban đầu, khoảng 5 giờ ngày 29.6, người dân phát hiện một người đàn ông đang nằm bất tỉnh tại một khu đất trống và 1 xe mô tô bị ngã tại khu vực tổ 11, ấp Long Thuận 1, xã Long Điền An, nghi là tai nạn giao thông nên đã trình báo công an.

Nhận được tin báo, lực lượng Công an H.Chợ Mới nhanh chóng phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh An Giang nhanh chóng đến hiện trường xác minh, điều tra và thu thập chứng cứ. Nạn nhân được xác định là ông H.V.Đ (56 tuổi, cư trú ấp Mỹ Trung, xã Mỹ An, H.Chợ Mới) đã tử vong, với nhiều vết đâm trên cơ thể. Gần xác nạn nhân có 1 con dao dài khoảng 30 cm.

Qua điều tra, truy xét, đến khoảng 23 giờ ngày 30.6 lực lượng Công an An Giang đã bắt giữ được Huỳnh Thanh Nhàn, khi y đang trốn tại địa phương. Qua làm việc ban đầu, nghi phạm Nhàn khai nhận với công an do mâu thuẫn cá nhân nên đã dùng dao đâm chết ông Đ, rồi bỏ trốn khỏi hiện trường.

Hiện vụ việc giết người nêu trên đang được Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra làm rõ.