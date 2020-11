An Giang: Bắt một người hai lần vận chuyển thuốc lá lậu

Tối 26.11, Cơ quan CSĐT Công an TP.Long Xuyên, tỉnh An Giang cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam Huỳnh Minh Tuấn (29 tuổi, ngụ xã Mỹ Đức, H.Châu Phú, An Giang) để tiếp tục điều tra về hành vi mua bán hàng cấm là thuốc lá ngoại nhập lậu