Khẩn trương điều tra, xử lý nghiêm minh vụ Nhật Cường, Công ty SAGRI

Ngày 25.11, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì cuộc họp của Thường trực Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng, chống tham nhũng (Ban Chỉ đạo) để cho ý kiến đối với một số vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo từ sau phiên họp thứ 17 (15.1.2020) đến nay, và một số nội dung quan trọng khác.

Khởi tố nhiều bị can, có cả cán bộ cao cấp

Tại cuộc họp, Thường trực Ban Chỉ đạo thống nhất đánh giá: Từ sau phiên họp 17 của Ban Chỉ đạo đến nay, công tác phòng, chống tham nhũng nói chung, công tác phát hiện, xử lý các vụ việc, vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo nói riêng, tiếp tục được quan tâm đẩy mạnh, có những chuyển biến tích cực. Nhiều vụ việc, vụ án nghiêm trọng phức tạp được phát hiện, xử lý nghiêm minh theo đúng kế hoạch của Ban Chỉ đạo. Các cơ quan nội chính, kiểm tra, thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử đã tích cực, khẩn trương phối hợp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, xử lý dứt điểm 18 vụ án, 4 vụ việc.

Riêng từ sau phiên họp thứ 18 (25.7.2020) đến nay đã xử lý dứt điểm 12 vụ án, 4 vụ việc; kết thúc điều tra 13 vụ án/53 bị can; ban hành cáo trạng truy tố 11 vụ án/98 bị can; xét xử sơ thẩm 6 vụ án/33 bị cáo; xét xử phúc thẩm 4 vụ án/6 bị cáo. Trong đó, đã tích cực, khẩn trương kết thúc điều tra, ban hành cáo trạng truy tố 5 vụ án trọng điểm, dư luận xã hội đặc biệt quan tâm; nhiều vụ án được mở rộng điều tra, khởi tố thêm nhiều bị can, có cả cán bộ cấp cao thuộc diện T.Ư quản lý và cán bộ liên quan đến nhân sự đại hội Đảng các cấp.

T.Ư, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra T.Ư đã thi hành kỷ luật 8 cán bộ thuộc diện T.Ư quản lý có sai phạm liên quan đến các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo. Thanh tra Chính phủ hoàn thành việc thanh tra, công khai kết luận thanh tra dự án Nhà máy đạm Hà Bắc; kết luận thanh tra Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2. Công tác thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án tham nhũng , kinh tế tiếp tục có những chuyển biến tích cực…

Khẩn trương điều tra, xử lý nghiêm 5 vụ án

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Ban Chỉ đạo đề nghị đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng; hoàn thành đúng tiến độ điều tra, truy tố, xét xử các vụ án, xác minh, xử lý các vụ việc tham nhũng, kinh tế theo kế hoạch. Phấn đấu đến hết năm 2020 kết thúc điều tra 5 vụ án; ban hành cáo trạng truy tố 1 vụ án; xét xử sơ thẩm 6 vụ án; xét xử phúc thẩm 5 vụ án, và kết thúc xác minh, xử lý 12 vụ việc theo đúng kế hoạch của Ban Chỉ đạo.

Trong đó, Thường trực Ban Chỉ đạo yêu cầu khẩn trương điều tra, xử lý nghiêm minh sai phạm của các tổ chức, cá nhân liên quan trong 5 vụ án. Các vụ án này gồm:

Vụ án “buôn lậu; vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; rửa tiền; vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Công ty Nhật Cường và một số đơn vị liên quan.

Vụ án “vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi.

Vụ án “vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản của nhà nước gây thất thoát, lãng phí; tham ô tài sản” xảy ra tại Tổng công ty nông nghiệp Sài Gòn (SAGRI)

Vụ án “vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng; vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí” xảy ra tại dự án mở rộng sản xuất giai đoạn 2 - Công ty gang thép Thái Nguyên

Vụ án “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng; buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh; lợi dụng chức vụ, quyền trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại Cục Quản lý dược, Bộ Y tế Công ty VN Pharma và các cơ quan, đơn vị liên quan.

Hoàn thành xét xử sơ thẩm 5 vụ án dư luận đặc biệt quan tâm

Thường trực Ban Chỉ đạo cũng yêu cầu khẩn trương hoàn thành việc xét xử sơ thẩm 5 vụ án trọng điểm, dư luận xã hội đặc biệt quan tâm, gồm:

Vụ án “vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP.Hà Nội thuộc Sở Y tế Hà Nội, Công ty cổ phần định giá và bán đấu giá tài sản Nhân Thành, Công ty TNHH vật tư khoa học - thương mại Việt Nam và các đơn vị có liên quan.

Vụ án “vi phạm các quy định về quản lý đất đai” xảy ra tại Tổng công ty Sabeco.

Vụ án “vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng; lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại Công ty cổ phần hóa dầu và nhiên liệu sinh học dầu khí (PVB), Tổng công ty xây lắp dầu khí Việt Nam.

Vụ án “vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí; lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đến người khác để trục lợi” xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn Yên Khánh và các đơn vị có liên quan.

Vụ án “vi phạm quy định trong hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Á.