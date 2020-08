Ông Nguyễn Đức Chung có nhiều chỉ đạo bất thường liên quan Công ty Nhật Cường

Công ty Nhật Cường do ông Bùi Quang Huy (46 tuổi, ngụ Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội) làm người đại diện theo pháp luật kiêm Tổng giám đốc. Trong giai đoạn 2014 - 2018, cùng với thời điểm ông Nguyễn Đức Chung làm Giám đốc Công an TP.Hà Nội và trúng cử Ủy viên T.Ư, được bầu làm Phó bí thư, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội, Công ty Nhật Cường mới ra đời nhưng phát triển rất nhanh và vượt mặt nhiều “đại gia” công nghệ như Vietel, FPT để trúng thầu liên tiếp nhiều dự án lớn của TP.Hà Nôi. Tháng 5.2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đã tiến hành khám xét khẩn cấp hệ thống cửa hàng điện thoại Công ty Nhật Cường tại Hà Nội, ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam, lệnh khám xét đối với Bùi Quang Huy và hàng loạt người liên quan có hành vi buôn lậu, rửa tiền. Tuy nhiên, bị can Bùi Quang Huy đã bỏ trốn và bị C03 phát lệnh truy nã toàn quốc, đồng thời đề nghị Interpol truy nã đỏ đối tượng này trên toàn thế giới