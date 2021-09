An Giang: Bắt nguyên cán bộ địa chính cấp khống 17 sổ đỏ, chiếm đoạt tiền tỉ

Chiều 21.9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam Phan Ngọc Phương (51 tuổi), nguyên cán bộ địa chính xã Bình Mỹ, H.Châu Phú, để điều tra về hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ và lừa đảo chiếm đoạt tài sản.