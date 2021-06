An Giang: Bị bắt giam vì bắt người trái pháp luật

Sáng 23.6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an H.Chợ Mới, tỉnh An Giang cho biết, đơn vị này vừa thực hiện lệnh bắt tạm giam bị can Châu Văn Đời (46 tuổi, trú ấp Vĩnh Lộc 2, xã Tân Thuận, H.Vĩnh Thuận, Kiên Giang) về tội bắt người trái pháp luậ t