Nguyên Phó CVP Huyện ủy lừa đảo chiếm đoạt hơn 7 tỉ đồng ra trình diện công an

Tối 22.6, Công an Lâm Đồng cho biết bị can Mã Thị Ngọc Nga (43 tuổi), nguyên Phó chánh Văn phòng Huyện ủy Đức Trọng (Lâm Đồng) có có hành vi lừa đảo chiếm đoạt trên 7,3 tỉ đồng đã ra trình diện cơ quan công an.

Như Thanh Niên đã đưa tin, ngày 31.5.2021, Cơ quan điều tra Công an Lâm Đồng , Viện KSND cùng cấp đã tiến hành các thủ tục tố tụng khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nga để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều người với số tiền hơn 7,3 tỉ đồng. Tuy nhiên, bị can Nga đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Theo đó, chiều 21.6, khi Nga trở về nhà, người nhà bị can đã thuyết phục và đưa bị can đến trụ sở Công an Lâm Đồng trình diện, khai báo hành vi. Nga khai, những ngày qua bỏ trốn ở xã Phú Hội (Đức Trọng).

Cơ quan Công an xác định, từ tháng 5 đến tháng 8.2020, khi còn đương chức Phó chánh văn phòng Huyện ủy Đức Trọng, do áp lực phải trả nợ cá nhân cho một số người, Nga đã đưa ra thông tin mình được giao nhiệm vụ mua một số tặng phẩm như cặp sách, đồng hồ, văn phòng phẩm…để phục vụ cho đại hội Đảng các cấp, nên cần huy động một khoản tiền ứng trước để mua sắm cho các hoạt động trên được kịp thời.

Tin tưởng bà Nga đang làm việc tại Huyện ủy Đức Trọng, nên ông N.V.T và bà N.T.L đã cho bà Nga vay hơn 1,5 tỉ đồng. Nhận được tiền, bà Nga mang toàn bộ đi trả khoản nợ vay trước đó. Sau đại hội Đảng các cấp, không thấy bà Nga trả lại khoản tiền vay, nhiều lần đòi không được nên ông N.V.T và bà N.T.L biết mình bị lừa nên viết đơn tố cáo bà Nga lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tiếp đó nhiều người khác cũng tố cáo bị Nga lừa đảo chiếm đoạt tiền không trả.