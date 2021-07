An Giang: Bị đuổi ra khỏi nhà, nam thanh niên đâm cha dượng tử vong

Sáng 31.7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết đơn vị đang tạm giữ hình sự Lương Văn Nhứt (28 tuổi, trú TT.Tri Tôn, H.Tri Tôn, An Giang) để tiếp tục điều tra về hành vi giết người . Nhứt dùng dao đâm cha dượng tử vong chỉ vì bị đuổi khỏi nhà.