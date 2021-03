An Giang: Bị tạm giữ hình sự vì chở người xuất cảnh trái phép

Làm việc với đoàn kiểm tra do Phòng Cảnh sát PCCC - CNCH (Công an TP.HCM) chủ trì, UBND Q.5 (TP.HCM) liên tục than khó trong công tác đảm bảo PCCC tại 99 chung cư, trường học cũ.