An Giang: Bỏ xe máy vừa trộm được để trộm... xe tải

Sáng 6.3, Cơ quan CSĐT Công an H.Tri Tôn (An Giang) cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam Nguyễn Thanh Thái (21 tuổi, ngụ xã Bình Sơn, H.Hòn Đất, Kiên Giang) để tiếp tục điều tra, xử lý về hành vi trộm cắp tài sản