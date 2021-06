An Giang: Bực tức vì việc đo thân nhiệt, dùng dao chém thành viên chống dịch

Sáng 7.6, Công an H.Thoại Sơn, tỉnh An Giang cho biết, đơn vị vừa bắt giữ bị can Trần Thanh Điền (25 tuổi, trú xã Thạnh An, H.Vĩnh Thạnh, TP.Cần Thơ) là người dùng dao chém anh Trần Văn Đạo, thành viên chốt phòng, chống dịch Covid-19 bị thương tích, rồi bỏ trốn.

Chiều ngày 6.6, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an H.Thoại Sơn ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt giam Trần Thanh Điền; lệnh tạm giam Lương Bá Đạt (21 tuổi, ngụ H.Thoại Sơn), để tiếp tục điều tra về hành vi cố ý gây thương tích cho anh Trần Văn Đạo. Đến tối cùng ngày, lực lượng công an truy tìm và bắt được Trần Thanh Điền khi người này đang lẩn trốn tại TT.Núi Sập.

Tại cơ quan công an, bước đầu 2 bị can khai nhận, do có rượu trong người nên đã bực tức khi bị chặn lại và đo thân nhiệt. Trần Thanh Điền là người nghiện ma túy, từng có 1 tiền án về tội trộm cắp tài sản.

Trước đó, khoảng 23 giờ 25 ngày 3.6, Lương Bá Đạt chở Trần Thanh Điền đi từ TP.Cần Thơ về địa bàn TT.Núi Sập. Khi đến chốt phòng, chống dịch Covid-19 tại khu vực thuộc ấp Đông Sơn 2, TT.Núi Sập, cả hai được anh Trần Văn Đạo (bảo vệ dân phố) đo thân nhiệt và hướng dẫn khai báo y tế

Đến khoảng 0 giờ 10 ngày 4.6, cả hai quay lại khu vực chốt, Điền chém vào tay anh Đạo, gây thương tích tỉ lệ 2%, sau đó tẩu thoát. Lực lượng chức năng H.Thoại Sơn bắt giữ Đạt ngay sau đó, Điền nhảy xuống xe, bỏ trốn.