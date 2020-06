An Giang: Cháy tại cây xăng làm 1 người chết, 2 người bị bỏng nặng

Chiều 5.6, Đại tá Nguyễn Trường Viễn, Trưởng Công an H.Tri Tôn (tỉnh An Giang) thông tin, trưa cùng ngày đã xảy ra một vụ cháy lớn tại một cây xăng tư nhân ở xã Vĩnh Gia (H.Tri Tôn) làm 1 người chết và 2 người bị bỏng nặng, phải nhập viện cấp cứu.

Vụ cháy khiến tài xế lái xe bồn chết tại chỗ. Vợ chồng ông Trần Văn Ngôn (54 tuổi) và bà Nguyễn Thị Kim Hai (50 tuổi, ngụ địa phương) - là chủ cây xăng nêu trên bị bỏng nặng, phải nhập viện cấp cứu. Chiếc xe bồn bị lửa thiêu rụi.

Ngay sau khi nhận được tin cháy, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh An Giang điều 2 xe cứu hỏa khẩn cấp đến hiện trường để phối hợp cùng với lực lượng tại chỗ gồm: công an, quân sự và người dân, chữa cháy. Sau hơn 1 giờ nỗ lực chữa cháy , đám cháy mới được dập tắt hoàn toàn.