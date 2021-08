An Giang: Công an dùng xe chuyên dụng đưa người bệnh nặng đi cấp cứu kịp thời

Tối 14.8, trung tá Huỳnh Thanh Đảo, Trưởng công an P.Mỹ Thạnh (TP.Long Xuyên, An Giang) cho hay, đơn vị đã dùng xe chuyên dụng đưa một người dân ở địa phương đi cấp cứu kịp thời, tránh nguy hiểm đến tính mạng.

Cụ thể, vào khoảng 15 giờ cùng ngày (14.8), người dân gọi đến nhờ lực lượng công an giúp đỡ đưa một phụ nữ lớn tuổi trú P.Mỹ Thạnh bị bệnh nặng đi cấp cứu. Nguyên nhân, nhà của người bệnh không thể tìm được xe thuê chở người thân đi cấp cứu do đang trong thời gian thực hiện lệnh giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ

Trong tình thế khẩn cấp, trung tá Huỳnh Thanh Đảo phân công đại úy Phan Minh Tuấn và đại úy Võ Công Nghiêm (thuộc lực lượng Công an P.Mỹ Thạnh) nhanh chóng lái xe chuyên dùng của công an phường đến địa chỉ người dân cung cấp, phối hợp người nhà đưa người bệnh đi cấp cứu.

Bệnh nhân, bà T.T.B.T (58 tuổi, trú P.Mỹ Thạnh) bị bệnh nhiễm trùng máu, đã được đại úy Tuấn và đại úy Nghiêm phối hợp gia đình chở đến bệnh viện cấp cứu kịp thời.

Trong đợt dịch bệnh Covid-19 lần này, lực lượng Công an P.Mỹ Thạnh, TP.Long Xuyên đã 4 lần dùng xe chuyên dụng công an để đưa người bệnh đi cấp cứu thành công. Trong đó, sáng 19.7, thượng úy Lê Minh Soàn, Cảnh sát khu vực của P.Mỹ Thạnh, đã lái xe chuyên dụng chở sản phụ mang thai 25 tuần đến Bệnh viện Sản nhi An Giang cấp cứu và sinh song sinh 2 bé gái an toàn. Thượng úy Soàn sau đó được Giám đốc Công an tỉnh An Giang khen thưởng, biểu dương.