Chiều 14.8 có 9.710 ca mắc Covid1-19 tại 40 tỉnh, thành

Chiều 14.8, trên Hệ thống Thông tin thu dung điều trị bệnh nhân Covid-19 ghi nhận 349 ca tử vong. Trong đó, tại TP.HCM ghi nhận 285 ca, Bình Dương 32 ca, Long An 10 ca, Tiền Giang 5 ca, Đà Nẵng và Đồng Nai mỗi địa phương ghi nhận 3 ca, Cần Thơ 2 ca. Các tỉnh, thành: Hà Nội, Bến Tre, Bình Thuận, Hậu Giang, Khánh Hòa, Kiên Giang, Sóc Trăng, Trà Vinh và Vĩnh Long mỗi nơi ghi nhận 1 ca. Tổng số ca tử vong do Covid-19 từ đầu dịch đến hôm nay, 14.8, là 5.437 ca. Về tỷ lệ tử vong do Covid-19, Việt Nam hiện ở mức: trung bình 1 triệu dân có 55 ca (thứ 161/222 quốc gia và vùng lãnh thổ).