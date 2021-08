Kiên Giang: Khởi tố bị can tự cấp giấy đi đường, đánh cán bộ phòng chống dịch

Ngày 13.8, Cơ quan CSĐT Công an TP.Rạch Giá (Kiên Giang) đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự , khởi tố bị can, ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú (do đang mang thai) đối với Nguyễn Thị Yến (37 tuổi ngụ P.An Hòa, TP.Rạch Giá) để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ