An Giang: Cửa hàng xe đạp ở Châu Đốc 'ngập' hàng không rõ nguồn gốc

Lúc 8 giờ 50 ngày 8.5, Ban giám đốc Công an tỉnh An Giang trực tiếp chỉ đạo Tổ liên ngành chống buôn lậu trên tuyến biên giới tại TP.Châu Đốc phối hợp với Công an P.Châu Phú A (TP.Châu Đốc) tiến hành kiểm tra hộ kinh doanh Tuấn Linh 2 (trên đường Sương Nguyệt Ánh, khóm 5) và kho hàng Linh-Dung (trên đường dẫn cầu Cồn Tiên, khóm 3, cùng thuộc P.Châu Phú A, đều do bà Nguyễn Thị Mỹ Dung, 42 tuổi, ngụ địa phương, làm chủ).