Đỗ xe sai quy định còn thách thức công an

Như Thanh Niên đã đưa tin, ngày 6.5, tổ công tác liên ngành của Công an Q.Hoàn Kiếm (Hà Nội) làm nhiệm vụ tuần tra, đảm bảo an toàn giao thông đô thị trên địa bàn, phát hiện ô tô Lexus màu trắng, biển số 30G-223... dừng đỗ sai quy định trên phố Tràng Thi , trước cổng Bệnh viện C, nên tiến hành làm việc, nhắc nhở tài xế. Đáng chú ý, trên kính trước chiếc xe này gắn giấy ra vào trụ sở 47 Phạm Văn Đồng (Bộ Công an) năm 2020.

Xe của ai thì cũng mặc kệ, còn vi phạm pháp luật thì phải xử nghiêm khắc. Các anh công an xử vậy là nhân dân đồng tình ủng hộ. Trần Văn Tân Thời điểm được nhắc nhở, anh Phan Khắc C. (36 tuổi, trú H.Gia Lâm, Hà Nội; tài xế, chủ phương tiện) thách thức tổ công tác "biết biển số xe này của ai không mà cấm đỗ?", rồi chốt khóa cửa xe, đi vào Bệnh viện C. Đến khi thấy tổ công tác gọi xe cẩu đến, anh C. mới ra làm việc. Lực lượng chức năng đã lập biên bản đối với anh C. về hành vi đỗ ô tô nơi có biển cấm đỗ. Với lỗi vi phạm này, C. sẽ bị xử phạt từ 800.000 đến 1 triệu đồng.

Theo nguồn tin của Thanh Niên, anh C. không phải là công an. Giấy ra vào cơ quan được dán trên kính trước chiếc xe là anh C. xin từ một người bạn.

“Thùng rỗng kêu to”

“Xe của ai cũng phải đứng dưới luật pháp, đó chưa nói đến người có quyền hạn và chức vụ lại càng phải thượng tôn pháp luật. Những người hay nói “ biết tao là ai không ?”, “biết của ai không?” thường là thùng rỗng kêu to”, bạn đọc (BĐ) Tuấn Dũng viết.

Cho dù là xe của ai đi nữa thì anh tài xế phải nhận lỗi và hứa không tái phạm thì mới là người có văn hóa , đằng này lại làm ngược lại. Đề nghị phạt thật nặng để làm gương, tạm giữ giấy phép lái xe của tài xế này. Đẹp Nguyễn Đây cũng là bức xúc, bất bình của rất nhiều BĐ đối với tài xế C. BĐ va***@gmail.com phân tích: "Sai là dừng đỗ không đúng nơi quy định. Sai là thói ỷ lại, có tính ta đây, ra vẻ. Sai là nghĩ có cái giấy ra vào cơ quan Bộ Công an nên người khác nhìn vào đó rồi ngó lơ không dám làm gì. Sai là mang một tư tưởng kiêu ngạo, hống hách, không văn minh và mất lịch sự. Tóm lại anh là một tài xế không có tâm và thiếu trách nhiệm".

Xử lý nghiêm để răn đe

Đó là yêu cầu của nhiều BĐ về sự việc trên. BĐ Nguyễn Thành Với cho biết: “Tôi ủng hộ việc làm này của CSGT. Các anh cứ phép công mà làm”. Cùng quan điểm, BĐ Hiep Nguyen nhấn mạnh: “Xe của ai cũng phải tuân thủ đúng theo pháp luật. Phải phạt nặng để làm gương”. BĐ Nguyen Van Thuong cũng cho rằng: “Xe của ai không quan trọng. CSGT cứ làm theo pháp luật. Có như vậy, sau này không phải cứ lái xe của ông này bà nọ thì muốn hăm ai thì hăm. Ví dụ là xe của tôi, tài xế của tôi mà ăn nói như vậy, tôi đuổi việc ngay. Mọi người đều phải chấp hành nghiêm luật pháp”.