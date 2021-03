Hàng không rõ nguồn gốc trong nhà cán bộ biên phòng: Thật khó tin !

Theo Công an tỉnh An Giang, do đây là vụ việc có tính chất phức tạp, liên quan đến cán bộ thuộc lực lượng vũ trang nên công an tỉnh chỉ đạo Công an TP.Châu Đốc tiếp tục điều tra, xác minh nguồn gốc, giá trị hàng hóa đã thu giữ để xử lý. Riêng về trách nhiệm của thượng tá Hoàng Văn Nam, Công an tỉnh An Giang sẽ phối hợp với BĐBP tỉnh An Giang xác minh làm rõ, kịp thời báo cáo lãnh đạo tỉnh nắm, chỉ đạo xử lý.