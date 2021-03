Lăng kính bạn đọc: Không nương tay với hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả

Như Thanh Niên thông tin, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Trần Trí Mãnh (41 tuổi, trú đường Nguyễn Hữu Cảnh, thuộc khóm 6, P.Châu Phú A, TP.Châu Đốc, An Giang) để điều tra về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả số lượng lớn . Theo đó, Trần Trí Mãnh, Giám đốc Công ty TNHH thương mại và sản xuất Gia Thịnh, sản xuất hàng hóa giả nên Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang tiến hành bắt giữ Mãnh.