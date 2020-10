An Giang: Cứu sống hai vợ chồng đánh cá bị chìm ghe trong mưa bão

Chiều 15.10, Công an tỉnh An Giang thông tin, các chiến sĩ trực thuộc lực lượng công an tỉnh này đã kịp thời cứu sống 2 vợ chồng hành nghề đánh bắt cá bị chìm ghe trong đêm mưa bão

Vợ chồng ông Trần Văn Nhật Trường cảm ơn 3 chiến sĩ công an tỉnh An Giang đã kịp thời cứu hai vợ chồng trong lúc mưa bão

Khoảng 23 giờ 15 ngày 14.10, trong lúc làm nhiệm vụ chống buôn lậu trên tuyến kênh Vĩnh Tế, thuộc P.Châu Phú A, TP.Châu Đốc, Tổ công tác của Công an tỉnh An Giang gồm đại úy Lê Phú Cường (Phòng CSGT đường thủy) cùng thượng uý Lê Trường Hải và hạ sĩ Huỳnh Minh Nhật (Phòng Cảnh sát Cơ động) phát hiện một ghe cào cá ở khu vực gần bờ kênh Vĩnh Tế đang chìm dần nên nhanh chóng đến hỗ trợ.

Khi tiếp cận ghe cào, Tổ công tác phát hiện trên ghe có 2 vợ chồng ông Trần Văn Nhật Trường (46 tuổi) và Võ Thị Luyến (ngụ xã Vĩnh Hanh, H.Châu Thành, An Giang) đang ngủ say trên ghe nên truy hô và tìm cách hỗ trợ đưa 2 vợ chồng sang phương tiện của Tổ công tác và thông báo cho các lực lượng phối hợp đến ứng cứu.

Thời điểm các chiến sĩ Công an tỉnh An Giang ứng cứu vợ chồng ông Trường, trời mưa rất to, nước lũ trên kênh Vĩnh Tế lên cao nên Tổ công tác phải rất nỗ lực mới đưa được hai nạn nhân đến khu vực an toàn. Khi vừa đưa ông Trường, bà Luyến sang phương tiện của Tổ công tác cũng là lúc ghe cào của vợ chồng ông Trường bị chìm xuống.