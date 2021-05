An Giang: Dùng kéo đâm chị chú rể vì không được hát trong đám cưới

Sáng ngày 15.5, trung tá Nguyễn Đức Hậu, Trưởng công an TP.Long Xuyên (An Giang) cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Long Xuyên vừa ra quyết định khởi tố vụ án , khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Phong Phát (24 tuổi, trú P.Bình Đức, TP.Long Xuyên) để tiếp tục điều tra về tội cố ý gây thương tích . Phát là người dùng kéo đâm chị chú rể trong đám cưới.