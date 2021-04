Kiên Giang: Can người say rượu quấy rối tiệc cưới, 3 vị khách bị đâm trọng thương

Ngày 23.4, Cơ quan CSĐT Công an H.Châu Thành ( Kiên Giang ) cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam Danh Thu (38 tuổi, ngụ TT.Minh Lương, H.Châu Thành, Kiên Giang) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích . Các nạn nhân trong vụ án này là ông Danh Út, Danh Trường Giang và Lâm Thành Quang, ngụ cùng địa phương với bị can.