Đồng Nai: Bắt nhóm thanh niên trong vụ đâm chết người ở quán nhậu

Chiều 16.8, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đã bắt giữ nhóm nghi can gây ra cái chết cho anh Đinh Văn Tới (28 tuổi, ngụ tỉnh An Giang). Vụ án xảy ra vào tối 15.8 trên địa bàn xã Thạnh Phú (H.Vĩnh Cửu, Đồng Nai).