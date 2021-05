An Giang: Khởi tố bị can, bắt giam 'bà trùm' lô đề 59 tuổi

Sáng ngày 12.5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an H.Chợ Mới, tỉnh An Giang cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam Quách Thị Ánh (59 tuổi, trú ấp Mỹ Hội, xã Mỹ Hội Đông, H.Chợ Mới) về tội đánh bạc . Nữ bị can này đã đánh bạc bằng cách ghi lô đề.