Hải Phòng: Khởi tố thêm 3 công an vụ làm sai lệch án ma túy

Sáng 12.5, nguồn tin của Thanh Niên cho biết, ngày 11.5, tại Công an Q.Đồ Sơn, TP.Hải Phòng, Viện KSND tối cao đã đọc quyết định khởi tố bị can với 3 cán bộ Công an Q.Đồ Sơn để làm rõ hành vi làm sai lệch hồ sơ.