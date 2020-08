An Giang: Không có chuyện 'người về từ Campuchia tử vong vì Covid-19'

Thông tin từ UBND H.An Phú (An Giang), khoảng ngày 3.8 ông Trần Văn Việt (64 tuổi, ngụ ấp Phước Thọ, xã Đa Phước, H.An Phú) cùng vợ là Khưu Thị Sáng (55 tuổi) và cháu ông từ Campuchia về Việt Nam qua đường mòn, lối mở thuộc xã Khánh An (H.An Phú, tỉnh An Giang). Sau đó gia đình ông Việt thuê xe taxi về thẳng về nhà tại xã Đa Phước lúc 21 giờ cùng ngày (3.8).