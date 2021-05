An Giang: Nhóm thiếu niên trộm tiền quán trà sữa rồi thuê du thuyền dạo chơi

Sáng 14.5, Công an TP.Xuyên, tỉnh An Giang cho biết, đơn vị đang điều tra, làm rõ vụ trộm tài sản tại một quán trà sữa, lấy đi gần 30 triệu đồng. Thủ phạm gây ra vụ trộm nêu trên là nhóm thiếu niên từ 12-16 tuổi.

Theo thông tin của Công an TP.Long Xuyên, khoảng 20 giờ 40 phút ngày 12.5, chị N.T.M.T (40 tuổi, ngụ P.Mỹ Phước) đến công an địa phương trình báo quán trà sữa trên đường Trần Hưng Đạo, P.Mỹ Phước do chị làm chủ bị trộm đột nhập vào lấy đi gần 30 triệu đồng.

Đến khoảng 9 giờ sáng 13.5, Đội cảnh sát hình sự Công an TP.Long Xuyên phối hợp với Công an P.Mỹ Phước bắt giữ Đ.T.N (16 tuổi), N.T.T.M (15 tuổi), N.T.Tr (12 tuổi) và L.T.V (16 tuổi, tất cả cùng trú tại địa phương) để điều tra, làm rõ về hành vi trộm tiền tại quán trà sữa mà chị T. trình báo.

Tại cơ quan Công an, bước đầu Nam, M., Tr., V. khai nhận, khoảng 2 giờ sáng 12.5, cả nhóm cùng với 1 nam thiếu niên tên B. (không rõ họ và địa chỉ) rủ nhau đến quán trà sữa của chị T. đột nhập trộm được gần 30 triệu đồng. Sau đó, cả nhóm thuê taxi đến TP.Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang rồi thuê du thuyền đi du lịch . Sau khi sử dụng hết số tiền trộm được, cả nhóm quay về An Giang thì bị công an bắt giữ.

Công an TP.Long Xuyên đã cho gia đình của 4 thiếu niên bảo lãnh về để tiếp tục điều tra làm rõ, xử lý vụ trộm tài sản theo quy định.