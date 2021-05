Đồng Tháp: Bắt giữ thanh niên đốt rụi xe máy của người khác sau vụ đánh nhau

Chiều 13.5, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Hồng Ngự (Đồng Tháp) cho biết đang tạm giữ hình sự Trần Văn Lợi (34 tuổi, ngụ P.An Thạnh, TP.Hồng Ngự) để điều tra hành vi hủy hoại tài sản của người khác. Lợi dùng hung khí đánh nhau với một nam thanh niên, rồi đốt rụi xe máy của người này.

Theo điều tra bước đầu, khoảng 1 giờ ngày 29.4, do có mâu thuẫn trước đó nên Đỗ Chí Linh (ngụ xã Long Khánh A, TP.Hồng Ngự) dùng hung khí đánh nhau với Trần Văn Lợi và một người thanh niên khác đi chung với Lợi tại khu vực bến đò An Thạnh - Long Khánh (thuộc khóm 3, P.An Thạnh, TP.Hồng Ngự).

Trong lúc đánh nhau, Linh bị Lợi đánh lại gây thương tích nên Linh bỏ chạy và để lại xe máy Honda Winner X BS 66G1- 612.44 tại hiện trường. Thấy Linh bỏ chạy, Lợi bực tức và bật lửa đốt xe máy của Linh rồi rời khỏi hiện trường. Khi Linh quay lại thì phát hiện xe máy bị đốt cháy rụi nên trình báo công an.

Hiện trường vụ đốt xe do Trần Văn Lợi thực hiện

Qua điều tra, cùng ngày, công an xác định Trần Văn Lợi là người đã đốt xe của Linh nên Cơ quan CSĐT Công an TP.Hồng Ngự đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Lợi. Tuy nhiên, Lợi đã bỏ trốn.

Đến ngày 12.5, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an TP.Hồng Ngự bắt được Lợi sau nhiều ngày lẩn trốn. Qua làm việc, bước đầu Trần Văn Lợi thừa nhận hành vi đốt xe máy của Đỗ Chí Linh do mâu thuẫn cá nhân nhất thời. Công an TP.Hồng Ngự đã tạm giữ hình sự Lợi để tiếp tục điều tra, xử lý hành vi hủy hoại tài sản của người khác theo quy định.