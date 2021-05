An Giang: Trộm xe, trộm vàng của em họ bán lấy tiền ăn nhậu

Chiều 22.5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an H.Châu Phú (An Giang) cho biết đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh tạm giam Bùi Văn Tú (35 tuổi, trú xã Tấn Phú, H.Châu Thành, An Giang) để tiếp tục điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Bị can Tú đã trộm xe máy và 1,7 lượng vàng 24 K của gia đình em họ rồi bỏ trốn khỏi địa phương.