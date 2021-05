Trộm xe để đi ... thăm bạn

Chiều 21.5, Công an H.An Phú, tỉnh An Giang cho biết, vừa bắt giữ và bàn giao Đặng Chí Linh (18 tuổi, trú xã Tân Ngọc Đông, H.Thới Bình, tỉnh Cà Mau) cùng chiếc xe mô tô tang vật cho Công an TP.Cà Mau, tỉnh Cà Mau tiếp tục điều tra theo thẩm quyền về hành vi trộm cắp tài sản