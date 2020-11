An Giang: Truy nã 1 người, truy tìm 7 người liên quan đến 51 kg vàng lậu

Sáng 8.11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết, đã ra quyết định truy nã đặc biệt nguy hiểm đối với 1 người và thông báo truy tìm 7 người có liên quan đến vụ án vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, trong vụ vận chuyển trái phép 51 kg vàng 9999 từ Campuchia vào Việt Nam.

Nguyễn Hoàng Út (Út Mạnh) liên quan vụ buôn lậu 51 kg vàng 9999 từ Campuchia vào Việt Nam đang bị Công an tỉnh An Giang truy nã Ảnh: Công an cung cấp

Theo đó, để phục vụ điều tra vụ án vận chuyển trái phép 51 kg vàng qua biên giới được phát hiện ngày 30.10 tại P.Vĩnh Ngươn, TP.Châu Đốc, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang ra quyết định truy nã đặc biệt nguy hiểm đối với Nguyễn Hoàng Út (Út Mạnh, 49 tuổi, ngụ ấp Phước Thọ, xã Đa Phước, H.An Phú, tỉnh An Giang).

Đồng thời, ra thông báo truy tìm 7 người khác có liên quan, gồm: Nguyễn Thị Kim Hạnh (Mười Tường, 51 tuổi), Mai Thị Ngọc Phấn (41 tuổi), Nguyễn Hữu Phước (31 tuổi), Nguyễn Văn Lê (36 tuổi, cùng trú tại xã Đa Phước, H.An Phú); Nguyễn Thị Thu Hà (43 tuổi), Phạm Tấn Lộc (31 tuổi, cùng trú tại P.Châu Phú A, TP.Châu Đốc) và Lê Thị Bạch Vân (54 tuổi, ngụ xã Kiến An, H.Chợ Mới, tỉnh An Giang)

Công an tỉnh An Giang đang truy tìm Nguyễn Thị Kim Hạnh (Mười Tường) Ảnh: Công an cung cấp Công an tỉnh An Giang cũng đang truy tìm Lê Thị Bạch Vân Ảnh: Công an cung cấp Phạm Tấn Lộc Ảnh: Công an cung cấp Mai Thị Ngọc Phấn Ảnh: Công an cung cấp Nguyễn Thị Thu Hà Ảnh: Công an cung cấp Nguyễn Hữu Phước Ảnh: Công an cung cấp Nguyễn Văn Lê Ảnh: Công an cung cấp

Nhiều người liên quan hiện không có mặt tại địa phương

Theo Công an tỉnh An Giang, đây là các đối tượng có liên quan đến vụ vận chuyển 51 kg vàng 9999 được Công an tỉnh An Giang phối hợp với Bộ Công an bắt giữ ngày 30.10, nhưng qua xác minh, xác định hiện nay các đối tượng trên không có mặt tại địa phương.

Công an tỉnh An Giang đề nghị Cơ quan, đơn vị, người dân phát hiện hoặc biết thông tin về các đối tượng trên thì thông báo ngay cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang, gặp điều tra viên Khưu Quốc Hiếu, số điện thoại 0909.050.333.

Công an tỉnh An Giang giám định số vàng tang vật Ảnh: Công an cung cấp

Như Báo Thanh Niên đã thông tin, vào trưa 30.10 tại khu vực P.Vĩnh Ngươn, TP.Châu Đốc, Công an tỉnh An Giang phối hợp cùng Tiểu đoàn 3, Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Nam Bộ, phát hiện, bắt giữ Trần Văn Hải (49 tuổi, trú tại xã Đa Phước, H.An Phú) thu giữ tang vật gồm 51 kg vàng 9999 được Hải và đồng bọn vận chuyển từ Campuchia về Việt Nam.

Sau đó, 3 đối tượng liên quan đến vụ án là Nguyễn Văn Minh (tự Minh đen, 29 tuổi, trú tại H.An Phú); Võ Minh Tâm (33 tuổi) và Phan Văn Bồ (43 tuổi, cùng trú tại TP.Châu Đốc, An Giang) đã đến cơ quan công an đầu thú.

Trần Văn Hải Ảnh: Công an cung cấp

Nguyễn Văn Minh Ảnh: Công an cung cấp

Võ Minh Tâm Ảnh: Công an cung cấp

Phan Văn Bồ Ảnh: Công an cung cấp

Sau đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam Trần Văn Hải, Nguyễn Văn Minh, Võ Minh Tâm và Phan Văn Bồ để tiếp tục điều tra, xử lý về hành vi vận chuyển hàng hóa là 51 kg vàng trái phép qua biên giới.