Công an Thừa Thiên - Huế tăng cường chốt chặn phối hợp truy bắt Triệu Quân Sự

Chiều 9.6, đại tá Đặng Ngọc Sơn, Phó giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế, cho biết để đề phòng đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Triệu Quân Sự chạy trốn vào địa bàn, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương trong toàn tỉnh triển khai đồng bộ các biện pháp, phối hợp truy bắt.