An Giang: Xét xử 5 bị cáo đưa 9 người từ Campuchia nhập cảnh trái phép

Ngày 24.5, TAND tỉnh An Giang mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử và tuyên phạt bị cáo: Phan Phi Hùng (42 tuổi) mức án 7 năm tù; tuyên phạt các bị cáo Phạm Thanh Hập (26 tuổi) Trương Chí Tài (30 tuổi), Trang Văn Út (32 tuổi) mỗi bị cáo mức án 5 năm tù và tuyên phạt bị cáo Lê Văn Dính (31 tuổi) mức án 2 năm tù, cùng về tội tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép . Tất cả 5 bị cáo đều ngụ tại H.An Phú, tỉnh An Giang.

Sông Bình Di, ranh giới gữa H.An Phú, tỉnh An Giang và nước bạn Campuchia - nơi các đối tượng hay lợi dụng để nhập cảnh trái phép về Việt Nam ẢNH: TRẦN NGỌC

Theo cáo trạng, bị cáo Phan Phi Hùng được xác định là người đã móc nối với các đối tượng bên Campuchia và các bị cáo: Tài, Dinh, Hập, Út để đưa bệnh nhân 1440 và những người khác nhập cảnh phép vào Việt Nam.

Chiều 23.12.2020, Hùng được đối tượng tại Campuchia điện thoại thông báo có 9 khách từ Campuchia về Việt Nam vào sáng sớm hôm sau. Từ đó, Hùng điện thoại thông báo cho Tài, Dinh, Hập, Út biết để đón những người này. Trang Văn Út được Hùng yêu cầu kiếm thêm 1 xe 7 chỗ để chở khách.

Sau khi nhận 9 khách nhập cảnh trái phép về Việt Nam, Hùng bố trí cho Hập, Tài và Dinh dùng xe mô tô chở về nhà của Hập. Nhóm này đưa 6 người lên xe 7 chỗ chở đến Long An và TP.HCM, 3 khách còn lại sau đó được đưa về Cà Mau và TP.HCM.

Sau khi thực hiện trót lọt việc đưa 9 người này từ Campuchia nhập cảnh trái phép về Việt Nam và đến những địa điểm họ yêu cầu, Phan Phi Hùng được đối tượng bên Campuchia trả 6,5 triệu đồng tiền công. Hùng lấy 1 triệu đồng tiêu xài, đưa Út 4 triệu đồng, đưa cho Tài, Dính, Hập mỗi người 500 ngàn đồng.

Sau đó, có 4 trong số 9 người nhập cảnh trái phép từ Campuchia vào Việt Nam do nhóm của Hùng tổ chức, mắc Covid-19 , bao gồm các bệnh nhân: 1440, 1451, 1452 và 1453.

Ngày 1.1.2021, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh An Giang tiến hành khởi tố, bắt tạm giam Hùng, Hập, Tài, Dính và Út bị để điều tra, xử lý về tội tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép.

Ngoài nhận các mức án như nêu trên, Hội đồng Xét xử còn buộc các bị cáo nộp lại số tiền thu lợi bất chính do việc tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép mà có.