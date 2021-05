Bạc Liêu: Giết người chỉ vì nghi ngờ bị hại nói xấu mình

Theo cáo trạng, ngày 29.7.2020, Nhàn đến trường gà do Phạm Văn Hậu tổ chức ở ấp 5, xã Phong Tân, TX.Giá Rai để tham gia đá gà ăn tiền . Sau khi Nhàn về nhà thì bất ngờ trường gà bị lực lượng công an ập vào bắt quả tang. Sau đó, Nhàn nghe nhiều người tham gia trong trường gà, trong đó có ông Hậu, nói xấu Nhàn, đã báo công an nên trường gà mới bị triệt phá. Từ đó, bị cáo Nhàn bực tức và muốn trả thù ông Hậu.