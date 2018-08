Án mạng chấn động: Nghi án con trai sát hại ba mẹ, đâm trọng thương cháu gái

Ngày 10.8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long đã ra quyết định tạm giữ hình sự Võ Văn Tuấn (40 tuổi, ngụ xã Phú Lộc, H.Tam Bình, Vĩnh Long) để điều tra về hành vi giết người

Vào lúc 7 giờ cùng ngày, từ tin báo của người dân tại xã Phú Lộc xảy ra án mạng làm 3 người trong cùng gia đình thương vong, Công an tỉnh Vĩnh Long nhanh chóng phối hợp Công an H.Tam Bình có mặt tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi

Bước đầu xác định 2 người tử vong là ông Võ Văn Á (75 tuổi) và bà Trần Thị Lang (71 tuổi) do chấn thương phần đầu.

Ngoài ra, chị Hồ Đan Thanh (18 tuổi) trong tình trạng nguy kịch, đang được cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa T.Ư Cần Thơ.

Ngay sau đó, nghi phạm được xác định là Võ Văn Tuấn. Tuấn là con ruột của 2 nạn nhân tử vong và là cậu ruột của chị Thanh.

Do Tuấn cũng bị thương trong lúc giằng co đâm chị Thanh, hiện đang cấp cứu tại một bệnh viện ở Vĩnh Long nên cơ quan công an chưa lấy được lời khai ban đầu.